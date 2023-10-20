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ЦБ Турции увеличил прогноз уровня годовой инфляции до 68%

ЦБ Турции увеличил прогноз уровня годовой инфляции до 68% Прогнозируемый на конец текущего года уровень инфляции в Турции скорректирован в сторону повышения до 68,01%.
Финансы
20 октября 2023 г. 12:26
ЦБ Турции увеличил прогноз уровня годовой инфляции до 68%

Прогнозируемый на конец текущего года уровень инфляции в Турции скорректирован в сторону повышения до 68,01%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, обнародованные Центральным банком страны.

"В прошлом отчете [за сентябрь] индекс потребительских цен [ИПЦ] на конец года рассчитывался на уровне 67,22%. По данным актуальной статистики [за октябрь], ИПЦ на конец года составит 68,01%", - сообщил ЦБ.

При этом расчеты ИПЦ на перспективу 12 и 24 месяца от текущего момента говорят о том, что инфляция составит 45,28% и 25,82% соответственно.

21 сентября ЦБ Турции в очередной раз повысил учетную ставку с 25% до 30%. Это решение принято в рамках ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции. До июня 2023 года ставка оставалась на уровне 8,5%. По убеждению политического руководства Турции, сохранение низкой ставки в определенной перспективе должно было сдержать инфляцию, однако этого не произошло. Цены продолжали расти, а национальная валюта обесценивалась.

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Версия на английском языке Turkish Central Bank increases its annual inflation forecast to 68%

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