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ЦБ Турции третий месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 50%

ЦБ Турции третий месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 50% Центробанк Турции третий месяц подряд сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых.
Финансы
27 июня 2024 г. 15:53
ЦБ Турции третий месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 50%

Центробанк Турции третий месяц подряд сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

"Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока базовый тренд месячной инфляции не продемонстрирует значительное и продолжительное снижение, а инфляционные ожидания не придут в соответствие с прогнозируемым диапазоном", - говорится в сообщении.

Целевой показатель инфляции в среднесрочной перспективе составляет 5%. При этом регулятор не исключает возможность ужесточения ДКП при значительном ускорении роста потребительских цен в стране.

Инфляция в Турции по итогам мая составила 75,45% в годовом выражении. Это максимальный показатель с ноября 2022 года.

На днях турецкая валюта установила новый антирекорд. Курс упал ниже 33 лир за доллар.

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Версия на английском языке Türkiye's central bank maintains 50% interest rate for third consecutive month

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