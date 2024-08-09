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ЦБ Турции сохранит ограничительную ДКП до стабильного замедления инфляции

ЦБ Турции сохранит ограничительную ДКП до стабильного замедления инфляции Центральный банк Турции будет сохранять ограничительную денежно-кредитную политику (ДКП) до тех пор, пока не увидит стабильного замедления инфляции, и воздержится от преждевременного снижения процентных ставок.
Финансы
9 августа 2024 г. 17:27
ЦБ Турции сохранит ограничительную ДКП до стабильного замедления инфляции

Центральный банк Турции будет сохранять ограничительную денежно-кредитную политику (ДКП) до тех пор, пока не увидит стабильного замедления инфляции, и воздержится от преждевременного снижения процентных ставок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава ЦБ Фатих Карахан.

"Нам необходимо увидеть заметное и продолжительное ослабление инфляции, - сказал Карахан. - Очевидно, что в последнее время наблюдается снижение темпов инфляции. Но у нас нет достаточной уверенности в том, что это надолго".

ЦБ Турции в рамках квартального пересмотра подтвердил прогноз, согласно которому темпы роста потребительских цен замедлятся до 38% к концу 2024 года, до 14% в следующем году и до 9% в 2026 году, сообщает Daily Sabah.

"По мере приближения конца года диапазон прогноза на 2024 год должен был сужаться. Однако, учитывая растущую неопределенность на фоне последних геополитических событий и глобальной финансовой нестабильности, мы сохранили диапазон прогноза (инфляции) от 34% до 42%", - сказал Карахан.

В июле годовая инфляция в стране опустилась ниже 62%, что является минимальным уровнем с октября прошлого года.

Также глава центробанка отметил, что "жесткая денежно-кредитная политика, которой мы решительно придерживались, повысила интерес к активам в турецких лирах". По его словам, доля депозитов в турецких лирах росла с марта и уже превысила целевой показатель на конец года в 50%.

"Наша ДКП поддержит тенденцию к снижению базовой инфляции на фоне ребалансировки внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий", - сказал он.

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