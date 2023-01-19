ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 9%.

Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 9%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении регулятора.

"Комитет по монетарной политике Центрального банка Турецкой Республики сохранил процентную ставку недельного репо без изменений на уровне 9%", - говорится в заявлении.

В декабре регулятор впервые с июля не стал снижать ставку, оставив ее на прежнем уровне. А до этого постепенно снизил ее с 14%.

Годовая инфляция в Турции замедлилась в декабре до 64,27% с 84,39% в ноябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Согласно официальным данным, больше всего оказался годовой рост стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг (79,83%), безалкогольных напитков (77,9%) и транспортных услуг (54,5%).