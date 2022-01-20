О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне Центральный банк Турции в четверг объявил первое в 2022 году решение о величине учетной ставки, она сохранена на уровне 14%.
Финансы
20 января 2022 г. 16:19
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Центральный банк Турции в четверг объявил первое в 2022 году решение о величине учетной ставки, она сохранена на уровне 14%.

Как передает Report, это следует из заявления ЦБ страны.

В прошлом году, в декабре, учетная ставка была снижена на 100 базисных пунктов, до 14% с 15%.

Решение по ставке совпало с ожиданиями экономистов.

В прошлом году после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанком резко ускорилось падение курса нацвалюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Так, обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi