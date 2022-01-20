ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Центральный банк Турции в четверг объявил первое в 2022 году решение о величине учетной ставки, она сохранена на уровне 14%.

Центральный банк Турции в четверг объявил первое в 2022 году решение о величине учетной ставки, она сохранена на уровне 14%.

Как передает Report, это следует из заявления ЦБ страны.

В прошлом году, в декабре, учетная ставка была снижена на 100 базисных пунктов, до 14% с 15%.

Решение по ставке совпало с ожиданиями экономистов.

В прошлом году после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанком резко ускорилось падение курса нацвалюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Так, обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы.