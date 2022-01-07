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ЦБ Турции провел пять валютных интервенций

ЦБ Турции провел пять валютных интервенций Центробанк Турции в ходе пяти валютных интервенций в декабре продал более 7 млрд долларов США.
Финансы
7 января 2022 г. 12:03
ЦБ Турции провел пять валютных интервенций

Центробанк Турции в ходе пяти валютных интервенций в декабре продал более 7 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на регулятора.

В декабре на фоне резкого падения турецкой лиры Центробанк провел пять валютных интервенций, они состоялись 1, 3, 10, 13 и 17 декабря. Регулятор раскрывает объемы вливаний спустя 15 дней.

Согласно сообщению, 17 декабря ЦБ продал 2,12 млрд долларов. С учетом интервенций 1, 3, 10 и 13 декабря на 844, 504, 687 млн и 3,12 млрд долларов соответственно, их общая сумма составила 7,28 млрд долларов.

Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты. Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки ЦБ: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе стоил 7,4 лиры.

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