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ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 17,5%

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 17,5% Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции повысил ключевую ставку на 2,5 п.п. - с 15 до 17,5% годовых.
Финансы
20 июля 2023 г. 17:16
ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 17,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции повысил ключевую ставку на 2,5 п.п. - с 15 до 17,5% годовых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении по итогам заседания комитета.

Решение принято для снижения уровня инфляции в стране. Таргет ЦБ по инфляции - 5%. Сейчас уровень инфляции в Турции составляет 38%.

"Принято решение продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать цены", - сказано в сообщении.

После сегодняшнего решения уровень ключевой ставки в Турции достиг максимума с сентября 2021 года.

На решение ЦБ курс лиры отреагировал падением на 0,5% по отношению к моменту закрытия вчерашней сессии. Курс лиры составил 26,87 лира/доллар; на закрытии вчера - 26,79 лира/доллар.

22 июня ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых. Это стало первым решением 44-летней Хафизе Гайе Эркан, назначенной на пост главы ЦБ Турции 9 июня 2023 года (училась в Принстоне, работала в Goldman Sachs, First Republic Bank). До этого ставку не повышали на протяжении 27 месяцев.

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Версия на английском языке Türkiye’s central bank raises interest rate less than expected, to 17.5%

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