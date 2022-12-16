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ЦБ Турции ожидает по итогам года инфляцию почти на уровне 67%

ЦБ Турции ожидает по итогам года инфляцию почти на уровне 67% Инфляция в Турции по итогам 2022 года ожидается на уровне 66,80%.
Финансы
16 декабря 2022 г. 13:38
ЦБ Турции ожидает по итогам года инфляцию почти на уровне 67%

Инфляция в Турции по итогам 2022 года ожидается на уровне 66,80%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Центробанк страны по итогам анкетирования участников финансового рынка. Ранее они прогнозировали инфляцию в 68,06%, отмечается в сообщении регулятора.

Глава Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу в начале декабря сообщал, что инфляция в стране по итогам текущего года ожидается на уровне 65,2%. Изначальным прогнозом были 42,8%, затем показатель был пересмотрен до 60,4%.

По данным национального института статистики, по итогам ноября инфляция в Турции в годовом исчислении составила 84,39% в сравнении с 85,51% месяцем ранее. В то же время независимая Группа анализа инфляции оценила ее в стране в 170,7%.

Власти Турции с декабря прошлого года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. Однако она с начала года обесценилась более чем на 25%. Турецкий ЦБ с конца прошлого года до августа нынешнего держал ключевую ставку на уровне 14%, затем начал ее снижать. Сейчас она составляет 10,5%.

По итогам анкетирования участников финансового рынка, Турция завершит уходящий год при курсе 18,78 лиры по отношению к одному доллару США. Ранее они прогнозировали курс 19,54 лиры к доллару.

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Версия на английском языке Turkish Central Bank expects inflation at almost 67% by end of year

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