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ЦБ Турции отказывается от направленных на стабилизацию лиры валютных интервенций

ЦБ Турции отказывается от направленных на стабилизацию лиры валютных интервенций Центральный банк Турции постепенно отказывается от валютных интервенций ради стабилизации курса турецкой лиры.
Финансы
3 июля 2023 г. 15:04
ЦБ Турции отказывается от направленных на стабилизацию лиры валютных интервенций

Центральный банк Турции постепенно отказывается от валютных интервенций ради стабилизации курса турецкой лиры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники.

По их словам, глава ЦБ Хафизе Гайе Эркан "дала понять о радикальных изменениях в денежно-кредитной политике" на встрече с турецкими банкирами, которая состоялась после повышения процентной ставки. Эркан указала, что первоочередной задачей является борьба с инфляцией.

Она также дала понять, что валютные интервенции, направленные на "подавление обменного курса", постепенно будут удаляться.

Ekonomim отмечает, что значительное увеличение резервов ЦБ Турции, о котором ранее заявлял министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, подтверждает прекращение продаж иностранных валют центробанком.

По данным ЦБ Турции, инфляция в целом по стране немного замедлилась в мае по сравнению с маем 2022 года, составив 39,59%.

Ранее ЦБ увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, обещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции.

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Версия на английском языке Türkiye abandons foreign exchange interventions aimed at stabilizing lira

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