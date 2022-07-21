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ЦБ Турции оставил ключевую ставку без изменений

ЦБ Турции оставил ключевую ставку без изменений Центральный банк Турции по итогам заседания Совета по денежной политике в четверг принял решение сохранить учетную ставку на уровне 14%.
Финансы
21 июля 2022 г. 15:21
ЦБ Турции оставил ключевую ставку без изменений

Центральный банк Турции по итогам заседания Совета по денежной политике в четверг принял решение сохранить учетную ставку на уровне 14%.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении регулятора.

"Комитет монетарной политики решил оставить ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%", — сказано в документе.

Регулятор считает, что число факторов, стимулирующих экономический рост Турции, увеличивается. Важным толчком для развития служит также сфера туризма.

Отметим, что регулятор держит ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 17 лир. Что касается инфляции, то по данным Института статистики страны, в мае в годовом выражении она ускорилась до 73,5%.

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