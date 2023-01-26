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ЦБ Турции не изменил прогноз по инфляции на текущий год

ЦБ Турции не изменил прогноз по инфляции на текущий год Центральный банк Турции сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне 22,3% и 8,8% - в 2024 году.
Финансы
26 января 2023 г. 13:35
ЦБ Турции не изменил прогноз по инфляции на текущий год

Центральный банк Турции сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне 22,3% и 8,8% - в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава регулятора Шахап Кавджиоглу.

"Центральный банк сохранил прогноз инфляции на конец 2023 года без изменений на уровне 22,3%. Прогноз инфляции на конец 2024 года был оставлен без изменений на уровне 8,8%. Мы будем продолжать наблюдать за финансовой стабильностью как за фактором, поддерживающим постоянную стабильность цен. Мы будем и дальше укреплять стратегию монетизации и решительно ее реализовывать. Темпы роста кредитования будут соответствовать целевому уровню инфляции для поддержания ценовой стабильности", - сказал он.

Годовая инфляция в Турции в декабре 2022 года замедлилась до 64,27% с 84,39% в ноябре. Согласно официальным данным, больше всего в годовом выражении подорожали жилье и коммунальные услуги (79,83%), а также безалкогольные напитки (77,9%) и транспортные услуги (54,5%).

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Версия на английском языке Turkish Central Bank reveals inflation forecast for this year

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