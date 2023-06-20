ЦБ Турции может резко повысить процентную ставку

Центральный банк Турции может повысить в четверг процентную ставку сразу до 40%, это кажется наиболее эффективным решением в плане инвестиций в страну.

Центральный банк Турции может повысить в четверг процентную ставку сразу до 40%, это кажется наиболее эффективным решением в плане инвестиций в страну.

Как передает Report, об этом пишет во вторник газета Milliyet.

"Существуют различные мнения. Распространено мнение, что Центральный банк повысит процентную ставку до 15-20% на этой неделе, а затем продолжит процесс повышения на пять процентных пунктов на следующих двух заседаниях. Но есть и те, кто считает, что банк поднимет процентную ставку до 30-40%, сделав сразу большое повышение", - пишет издание.

Отмечается, что такой резкий шаг "кажется наиболее эффективным методом".

"Для того чтобы иностранцы активно инвестировали в турецкие ценные бумаги, не должно быть дальнейшего ослабления турецкой лиры и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок по казначейским облигациям", - отмечает газета.

Снижение курса турецкой лиры к иностранной валюте продолжается уже три недели. Курс доллара к лире во вторник утром составляет 23,63 лиры за доллар. Доллар, за который в начале года давали 18,73 лиры, перед первым туром президентских выборов 14 мая подорожал до 19,6 лиры, после выборов рост курса ускорился. Центробанк Турции долгое время не идет на повышение процентной ставки, оставляя ее без изменений, сейчас она на уровне 8,5%. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что, пока он находится у власти, процентные ставки будут снижаться. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ЦБ пойдет на повышение ставки в связи с ситуацией вокруг нацвалюты.