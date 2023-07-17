ЦБ Турции может объявить о повышении ключевой ставки до 16,5-17%

Центральный банк Турции по итогам заседания 20 июля может объявить о повышении учетной ставки до 16,5-17%.

Центральный банк Турции по итогам заседания 20 июля может объявить о повышении учетной ставки до 16,5-17%.

Как передает Report, об этом пишет в понедельник газета Hürriyet.

Издание отмечает, что регулятор не хочет ставить в затруднительное положение бизнес-сферу.

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, причем аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.

"Центральный банк, разгружая рынки путем быстрого повышения процентных ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу… Ведь всем известно, что повышение процентных ставок является одним из самых больших препятствий для инвестиций. Если не произойдет никаких неожиданностей, процентная ставка может находиться в районе 16,50-17%. Однако не следует забывать, что комитет по монетарной политике собирается каждый месяц, и все данные, особенно развитие ситуации в экономике и последствия принятых решений, рассматриваются", - пишет газета.

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек ранее сообщил, что резервы центробанка страны увеличились до 108,6 млрд долларов на конец июня с 98,5 млрд на конец мая и минфин продолжит поиски новых источников внешних вливаний.