ЦБ Турции лидирует среди мировых банков по закупке золота в III квартале 2022 года

В третьем квартале 2022 года мировые центральные банки закупили рекордные 399,3 тонны золота, что на 115% больше показателей, чем во втором квартале 2022 года. При этом крупнейшими покупателями золота в этом году стали ЦБ Турции, Узбекистана и Катара.

В третьем квартале 2022 года мировые центральные банки закупили рекордные 399,3 тонны золота, что на 115% больше показателей, чем во втором квартале текущего года. При этом крупнейшими покупателями золота стали ЦБ Турции, Узбекистана и Катара.

Как передает Report , об этом сообщается в данных World Gold Council.

Согласно данным, показатель закупки центробанками за квартал в 399,3 тонны стал крупнейшим за последние 22 года. При этом предыдущий рекорд, который был зафиксирован в третьем квартале 2018 года, оказался почти в два раза ниже текущего, то есть составил 241 тонну.

Указывается, что с начала 2022 года объем закупок золота составил 673,01 тонну, а это выше всех аналогичных показателей, начиная с 1967 года.