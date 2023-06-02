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ЦБ Швейцарии готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики

ЦБ Швейцарии готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Швейцарский национальный банк готов ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы ослабить инфляционное давление, которое распространяется на многие секторы экономики.
Финансы
2 июня 2023 г. 17:16
ЦБ Швейцарии готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики

Швейцарский национальный банк готов ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы ослабить инфляционное давление, которое распространяется на многие секторы экономики.

Как передает Report, об этом сказал в пятницу зампредседателя совета директоров банка Мартин Шлегель.

"Мы наблюдаем все больше признаков распространения инфляции на многие товары и услуги, не связанные с энергоносителями и проблемами в цепях поставок", - сказал он.

По словам Шлегеля, банк также готов при необходимости проводить интервенции на валютном рынке.

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