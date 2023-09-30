ЦБ России в 2024 году протестирует переводы цифровых рублей между юрлицами

Центробанк России в следующем году протестирует переводы цифровых рублей между юридическими лицами.

Центробанк России в следующем году протестирует переводы цифровых рублей между юридическими лицами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Международном финансовом конгрессе.

"Готовимся к расширению пилота в следующем году, где будут новые участники, новые клиенты, новые сценарии, в том числе переводы между юридическими лицами", - отметила глава ЦБ.

По ее словам, пилотный проект по внедрению в стране цифровых рублей идет по плану.

Ранее сообщалось о том, что в тестировании с 15 августа принимают участие клиенты пилотных 13 банков - как юридические лица, так и физические лица.

Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. С 2025 года новым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес.