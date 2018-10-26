ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Центральный банк России на заседании совета директоров по процентной политике принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе банка.

В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды - в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.