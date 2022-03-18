ЦБ России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ весь прошлый год сражался с растущими в стране ценами с помощью своего главного оружия - ключевой ставки. Всего за 2021 год регулятор повысил ставку семь раз, в совокупности на 4,25 процентного пункта, а в начале текущего года еще на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых. При этом регулятор намекнул, что может и дальше плавно повышать ставку, если это потребуется для борьбы с инфляцией.

Однако в постепенный процесс ужесточения денежно-кредитной политики вмешалась геополитика: Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это западные страны начали вводить санкции, что привело к резкому снижению курса рубля и высокой волатильности на рынках. В результате Центральный банк решил экстренно повысить ключевую ставку – на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых.