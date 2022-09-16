ЦБ России снизил учетную ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,5%.

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,5%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики страны.

Годовая инфляция в августе снизилась до 14,3% и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1%. Согласно прогнозам, Центробанка, инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 11-13%.

Снижение ВВП РФ по итогам 2022 года может быть ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона в 4-6%. Данные по ВВП за II квартал и оперативные индикаторы указывают, что динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле.