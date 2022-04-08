ЦБ России снизил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 базисных пунктов, до 17% годовых.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 базисных пунктов, до 17% годовых.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение регулятора.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала", - сказано в сообщении.

ЦБ РФ отмечает, что в стране годовая инфляция продолжит возрастать.

"Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - уточняет регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.