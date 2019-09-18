ЦБ России разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам. Как передает Report, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ответ регулятора министерству финансов.

ЦБ считает, что в подобной ситуации нужно руководствоваться тем, что бизнесмен должен отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.

Издание отмечает, что проблема взыскания долгов по налогам с ИП существует давно, но из-за повышения эффективности контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) летом 2019 г. банки стали массово получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов. При этом многие банки отказывались делать это. Наличие проблемы подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По данным газеты, министерство финансов считает, что право ФНС взыскания налоговых долгов ИП не через судебных приставов на деле выгоднее для предпринимателей, поскольку иначе возможен исполнительский сбор, требующий судебных расходов.

Конституционный суд трижды подтверждал «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества, отмечается в ответе ЦБ. При этом в ЦБ отметили, что банки должны исполнять решения ФНС с учетом ограничения законов на взыскания, установленные в отношении физлиц.