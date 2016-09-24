ЦБ России провел стресс-тест в связи с вероятным снижением цен на нефть

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ 12 крупнейших российских банков в 2016 году рискуют потерять 3,4 трлн рублей (примерно 53.2 млрд долларов США), если цены на нефть на мировом рынке опустятся до 25 долларов за баррель.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты стресс-тестов Центрального Банка России.

Помимо этого, установлено, что при подобном сценарии ВВП упадет до 5,7%, а доллар подорожает до 88 рублей.

Падение цены на нефть до 25 долларов заложено в один из двух сценариев стресс-тестов Центробанка. ЦБР дал прогноз в случае реализации самого стрессового сценария - падения цен на нефть до 19 долларов за баррель. По результатам стресс-теста, в этом случае сумма потерь банков увеличится до 3,75 трлн рублей (примерно 57,75 млрд долларов США), ВВП сократится на 7,8%, а доллар подорожает до 100 рублей.