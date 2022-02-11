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ЦБ России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

ЦБ России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых Банк России объяснил свое решение о повышении ключевой ставки с шагом в 1 процентный пункт до 9,5% годовых.
Финансы
11 февраля 2022 г. 14:58
ЦБ России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Банк России объяснил свое решение о повышении ключевой ставки с шагом в 1 процентный пункт до 9,5% годовых.

Как передает Report, регулятор отметил, что инфляция растет выше прогнозов, а инфляционные ожидания населения пока не снижаются.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%", — следует из пресс-релиза ЦБ.

Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. Ранее ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5% в 2022 году. Годовая инфляция, по оценке ЦБ, составит 6,8-7,7% в 2022 году.

Как указал Банк России, в IV квартале 2021 года российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста.

По обновленному базовому прогнозу, рост ВВП в 2022 году составит 2,0–3,0%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5–2,5%, в 2024 году — на 2,0–3,0%. Это предполагает, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу.

ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров — в 2022 году показатель будет находиться в диапазоне 9-11% годовых.

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Версия на английском языке Russian Central Bank raises key rate to 9.5% per annum
Версия на азербайджанском языке Rusiya Bankı uçot dərəcəsini 9,5 %-ə çatdırıb

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