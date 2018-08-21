ЦБ России не ожидает темпов роста российской экономики выше 2% в год

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Темпы роста российской экономики в обозримой перспективе вряд ли превысят 1,5—2% в год".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в интервью газете The Wall Street Journal.

По ее словам, предыдущая модель экономического роста себя исчерпала:

"Даже если цена на нефть поднимется до 100 долларов, то все равно очень маловероятно, что наша экономика может вырасти больше, чем на 1,5—2% в год".

Глава Центробанка подчеркнула, что ее усилия направлены прежде всего на улучшение состояния российского банковского сектора. Для этого, по ее словам, иногда приходится принимать непопулярные решения.

Набиуллина в интервью газете подтвердила, что проводимая Центробанком чистка российского финансового сектора почти завершилась.