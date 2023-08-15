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ЦБ России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12%

ЦБ России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых.
Финансы
15 августа 2023 г. 11:35
ЦБ России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12%

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении.

В последний раз регулятор повысил ключевую ставку 21 июля - на 1 процентный пункт до 8,5% годовых.

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Версия на английском языке Russia’s Central Bank raises key rate to 12%
Версия на азербайджанском языке Rusiya Bankı uçot dərəcəsini 12 %-ə qaldırıb

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