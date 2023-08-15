ЦБ России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12%

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых.

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении.

В последний раз регулятор повысил ключевую ставку 21 июля - на 1 процентный пункт до 8,5% годовых.