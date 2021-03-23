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ЦБ России модернизирует банкноты

ЦБ России модернизирует банкноты В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей
Финансы
23 марта 2021 г. 15:56
ЦБ России модернизирует банкноты

Банк России планирует к 2025 году по очереди выпустить модернизированные банкноты, представив на них достопримечательности всех федеральных округов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил зампред регулятора Михаил Алексеев.

"Новые банкноты отличаются самым современным защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В то же время поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах", - сказал Алексеев журналистам.

Зампред ЦБ добавил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

В ЦБ отметили, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

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