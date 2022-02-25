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ЦБ России: Карты некоторых банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

ЦБ России: Карты некоторых банков не будут работать с ApplePay и GooglePay Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay. Но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
Финансы
25 февраля 2022 г. 14:53
ЦБ России: Карты некоторых банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay. Но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Центробанка России.

В сообщении говорится о том, что клиенты этих попавших под санкции банков, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Регулятор также сообщил, что все средства клиентов в иностранной валюте в указанных банках также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. "Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - сказано в сообщении.

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