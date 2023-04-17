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ЦБ России допустил использование криптовалюты во внешних расчетах

ЦБ России допустил использование криптовалюты во внешних расчетах Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента.
Финансы
17 апреля 2023 г. 18:10
ЦБ России допустил использование криптовалюты во внешних расчетах

Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме.

"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима", - сказала она.

Как уточнила председатель ЦБ РФ, предполагается создание специальных уполномоченных организаций, через которые будут происходить майнинг и расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности.

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