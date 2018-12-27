ЦБ России аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Центральный банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп".

Как передает Report, об этом сообщает ЦБ России.

В материалах регулятора указывается, что основанием для принятия таких решений послужили "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".

Лицензии аннулируются с 27 января 2019 года.

Также ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров этих компаний.

Таким образом, ЦБ лишил лицензии пять из девяти российских форекс-дилеров. На рынке остались: "Альфа-форекс", "ВТБ-форекс", "ПСБ-форекс" и "Финам-форекс".