ЦБ России аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Центральный банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп".
Как передает Report, об этом сообщает ЦБ России.
В материалах регулятора указывается, что основанием для принятия таких решений послужили "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".
Лицензии аннулируются с 27 января 2019 года.
Также ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров этих компаний.
Таким образом, ЦБ лишил лицензии пять из девяти российских форекс-дилеров. На рынке остались: "Альфа-форекс", "ВТБ-форекс", "ПСБ-форекс" и "Финам-форекс".
Aydan TopçibaşevaАвтор новости