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    ЦБ России аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Центральный банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп".

    Как передает Report, об этом сообщает ЦБ России. 

    В материалах регулятора указывается, что основанием для принятия таких решений послужили "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".

    Лицензии аннулируются с 27 января 2019 года.

    Также ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров этих компаний.

    Таким образом, ЦБ лишил лицензии пять из девяти российских форекс-дилеров. На рынке остались: "Альфа-форекс", "ВТБ-форекс", "ПСБ-форекс" и "Финам-форекс".

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