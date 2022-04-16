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ЦБ РФ заявил об отсутствии ограничений на зачисление средств в рублях на зарубежные счета

ЦБ РФ заявил об отсутствии ограничений на зачисление средств в рублях на зарубежные счета Ограничений на зачисление рублей на счета в зарубежных банках для резидентов нет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС. об этом говорится в материалах Банка России.
Финансы
16 апреля 2022 г. 17:07
ЦБ РФ заявил об отсутствии ограничений на зачисление средств в рублях на зарубежные счета

Ограничений на зачисление рублей на счета в зарубежных банках для резидентов нет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС. об этом говорится в материалах Банка России.

"Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке", - отмечается в сообщении.

В начале марта Банк России для обеспечения финансовой стабильности принял решение ограничить банковские переводы за рубеж физическими лицами - резидентами другим людям или родственникам суммой в 5 тыс. долларов США в месяц. Однако в начале апреля Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Теперь можно будет перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тыс. долларов в течение месяца.

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Версия на английском языке Russian citizens now allowed to transfer unlimited money to foreign accounts in rubles
Версия на азербайджанском языке Rusiya vətəndaşlarına xarici hesablara limitsiz rublla pul köçürməyə icazə verilib

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