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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Финансы
20 декабря 2024 г. 14:35
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

На прошлом заседании 25 октября совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - до 21% годовых.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов с 15%. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля. В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых.

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