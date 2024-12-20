ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

На прошлом заседании 25 октября совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - до 21% годовых.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов с 15%. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля. В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых.