ЦБ РФ с 1 апреля запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем

Банк России с 1 апреля 2023 года запускает пилотный проект на реальных операциях с цифровым рублем с участием 13 банков.

Банк России с 1 апреля 2023 года запускает пилотный проект на реальных операциях с цифровым рублем с участием 13 банков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"Проект цифровой рубль мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность", - сказала она.