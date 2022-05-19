ЦБ РФ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро

Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро", - сказано в сообщении.

Отмечается, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты, напомнил регулятор.