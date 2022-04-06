ЦБ РФ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний

Центробанк России может стать единим платежным агентам по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов.

Центробанк России может стать единим платежным агентам по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов.

Как передает Report, об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источник.

В случае одобрения этой схемы, ЦБ станет обязательным промежуточным звеном перед фактическими платежными агентами компаний, которые в большинстве случаев являются крупнейшими американскими и европейскими банками. Регулятор будет предоставлять им поручения на проведение выплат вместо самого эмитента.

По словам собеседника издания в крупной промышленной группе, проект уже подготовлен и может быть объявлен в ближайшие дни.

При этом окончательного решения о переходе к такому механизму обслуживания российских внешних долгов еще не принято. Также обсуждаются и другие варианты схем.

Ранее Минфин утвердил временный порядок, по которому будут осуществляться выплаты по госдолгу страны в зарубежной валюте.