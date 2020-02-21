Обращение в России иностранных ценных бумаг может быть ограничено

Банк России предлагает ограничить обращение иностранных бумаг на российских биржах только теми, которые входят в фондовые индексы из списка Центробанка.

Как передает Report со ссылкой на «Коммерсант», таких бумаг гораздо меньше, чем сейчас обращается на российских биржах.

Участники фондового рынка 20 февраля обсудили законопроект о категоризации инвесторов. Как сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, регулятор согласился на предложение профучастников, что брокер вправе без тестирования, но под свою ответственность выполнить поручение клиента при наличии рекомендации от инвестиционного консультанта. В этом случае консультант и брокер должны быть одной структурой или компаниями одной группы. Либо у этих профучастников должен быть договор об оказании соответствующих услуг.

Участники рынка предлагали дать возможность гражданам без тестирования приобретать ценные бумаги, входящие не только в котировальные списки, но и в список ликвидных ценных бумаг. Также речь шла о снятии ограничения по сумме при использовании инвестором «последнего слова». Предлагалось допускать к торгам не только иностранные ценные бумаги, включенные в фондовые индексы по списку Центробанка, но и если по ним есть маркетмейкер.

По словам Тимофеева, купить иностранные бумаги, а также российские, не вошедшие в котировальные списки, можно будет при условии положительного тестирования, а воспользоваться «последним словом» — только с большими ограничениями, что существенно снизит для российских инвесторов возможность покупки качественных ликвидных российских и иностранных бумаг.

Вопрос ограничения иностранных ценных бумаг на российских биржах упирается в количество индексов, которые утвердит Центробанк. Регулятор хочет установить тот же список, что и для вложения пенсионных резервов, в том числе американские Dow Jones и S&P 500. По словам одного из собеседников издания, аргументы против иностранных бумаг звучали настолько контрпродуктивно, что в принципе не позволяли настроиться на поиск компромисса.