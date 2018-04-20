ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ Банк России (ЦБ) отозвал лицензии у двух столичных кредитных организаций - ООО КБ "Русский торговый банк" и ООО ИКБ "Логос".

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт регулятора.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта 2018 года "Русский торговый банк" занимал 212-е место в банковской системе России, а "Логос" – 520-е место.

"Русский торговый банк" вел высокорискованную политику и не предоставлял отчетность о реальном финансовом положении. В отношении банка трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения, однако руководство компании не предприняло мер по нормализации его деятельности. Более того, имелись признаки того, что руководство и собственники выводят активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

В деятельности банка "Логос" были найдены нарушения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, ряд валютных операций не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзакций.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского "ОФК Банка", который занимал 103-е место в российской банковской системе.