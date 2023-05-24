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ЦБ Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку

ЦБ Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку Центральный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,5%, самого высокого уровня более чем за 14 лет.
Финансы
24 мая 2023 г. 09:28
ЦБ Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку

Центральный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,5%, самого высокого уровня более чем за 14 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении банка.

Сообщается, что инфляция остается слишком высокой. При этом банк по-прежнему прогнозирует рецессию в этом году.

Решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) соответствовало прогнозу 21 экономистов из 25, опрошенных Reuters. Повышение ставки банка в среду стало 12-м повышением подряд с октября 2021.

"Официальная денежная ставка должна оставаться на ограничительном уровне в обозримом будущем, чтобы обеспечить возвращение инфляции потребительских цен к годовому целевому диапазону 1-3%", - говорится в заявлении РБНЗ.

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Версия на английском языке New Zealand's central bank raises cash rate by 25 bps to 5.5%

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