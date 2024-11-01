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ЦБ назвал факторы, влияющие на инфляцию в Азербайджане

ЦБ назвал факторы, влияющие на инфляцию в Азербайджане
Финансы
1 ноября 2024 г. 11:44
ЦБ назвал факторы, влияющие на инфляцию в Азербайджане

В настоящее время рост инфляции в Азербайджане связан с удорожанием национальных валют стран-торговых партнеров. В то же время повышение номинального эффективного курса маната способствует снижению инфляции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на брифинге.

Он напомнил, что регулятор пересмотрел свой прогноз по годовой инфляции.

"Мы снизили прогноз инфляции на этот год на 0,3 процентных пункта - до 5,1%, а на следующий год повысили прогноз инфляции на 0,3 процентных пункта - до 5,8%".

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Версия на азербайджанском языке AMB ölkədə inflyasiyanın artıran və azaldan amilləri açıqlayıb

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