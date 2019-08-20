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ЦБ Китая вновь понизил курс юаня до минимальных за 11 лет значений

​ЦБ Китая вновь понизил курс юаня до минимальных за 11 лет значений

Народный банк Китая (Центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 89 базисных пунктов, до 7,0454 юаня за доллар. Как передаёт Report, это минимальное значение с 24 марта 2008 года.

Курс юаня непрерывно снижался с 1 августа вплоть до незначительного укрепления в середине прошлой недели, однако в пятницу он продолжил слабеть к американской валюте.

Как отмечает в связи с этим информационный портал "Ицай", в целом курс юаня начал стабилизироваться. "Сокращение юаневой ликвидности на иностранных рынках в последние дни содействовало стабилизации обменного курса юаня. Краткосрочная девальвация юаня подошла к концу", - указывается в сообщении портала.

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