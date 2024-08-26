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ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
Финансы
26 августа 2024 г. 11:15
ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,3%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял ее в июле, тогда она была снижена на 20 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истек срок погашения кредитов на 401 млрд юаней, банковская система зафиксировала чистый отток средств в размере 101 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 471 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,7% годовых.

НБК обычно проводил операции в рамках MLF в середине месяца, но в этот раз осуществил их позднее в рамках реформирования системы ставок, предусматривающего постепенное снижение роли этой программы в пользу краткосрочных ставок.

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Версия на английском языке China central bank rolls over maturing medium-term loans, injects cash

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