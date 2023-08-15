ЦБ Китая снизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии

Народный банк Китая(НБК) во вторник понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии (SLF), по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, чтобы удовлетворить их временные потребности в наличных средства, на 10 базисных пунктов.

Народный банк Китая(НБК) во вторник понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии (SLF), по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, чтобы удовлетворить их временные потребности в наличных средства, на 10 базисных пунктов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении НБК.

Ставка по кредитам овернайт теперь будет составлять 2,65%, ставка по кредитам на семь дней - 2,80%, а по 1-месячным кредитам - 3,15%.

Ранее в течение сессии НБК неожиданно понизил ключевые процентные ставки второй раз за три месяца. Это стало еще одним признаком того, что власти наращивают усилия по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы помочь восстановлению экономики.