О нас

ЦБ Китая снизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии

ЦБ Китая снизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии Народный банк Китая(НБК) во вторник понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии (SLF), по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, чтобы удовлетворить их временные потребности в наличных средства, на 10 базисных пунктов.
Финансы
15 августа 2023 г. 12:43
ЦБ Китая снизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии

Народный банк Китая(НБК) во вторник понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии (SLF), по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, чтобы удовлетворить их временные потребности в наличных средства, на 10 базисных пунктов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении НБК.

Ставка по кредитам овернайт теперь будет составлять 2,65%, ставка по кредитам на семь дней - 2,80%, а по 1-месячным кредитам - 3,15%.

Ранее в течение сессии НБК неожиданно понизил ключевые процентные ставки второй раз за три месяца. Это стало еще одним признаком того, что власти наращивают усилия по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы помочь восстановлению экономики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China’s Central Bank cuts interest rates under Standing Liquidity Facility

Экслюзивные новости

Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi