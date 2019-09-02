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ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года

​ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года

Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за доллар.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, это минимальное значение с 13 марта 2008 года.

Как отметил в этой связи член Академии социальных наук Китая Юй Юндин, наблюдатели уделяют слишком много внимания незначительным колебаниям китайской валюты. "Мы слишком сильно беспокоимся о колебаниях юаня в то время, когда надо придать ему некоторую степень гибкости", - приводит его слова портал "Ицай".

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