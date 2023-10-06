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ЦБ Индии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%

ЦБ Индии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% Центробанк Индии (ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%.
Финансы
6 октября 2023 г. 12:33
ЦБ Индии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%

Центробанк Индии (ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава регулятора Шактиканта Дас по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ.

По его словам, инфляция по итогам года ожидается на уровне 5,4%.

"После детальной оценки развивающихся макроэкономических и финансовых процессов комитет единогласно решил сохранить ставку репо без изменений - на уровне 6,5%", - приводит слова Даса газета Business Standard.

Это уже четвертый раз, когда ЦБ принимает решение оставить базовую ставку репо без изменений. В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку на 250 базисных пунктов в мае 2022 года, повышение действовало до апреля 2023 года.

ЦБ также сохранил свой прогноз роста ВВП страны в текущем финансовому году на 6,5%.

Розничная инфляция в Индии в августе снизилась до 6,83% после 7,44% в июле, когда был зафиксирован максимальный за 15 месяцев показатель. Индекс потребительских цен, однако, продолжает оставаться выше верхней границы установленного ЦБ диапазона, отметил глава Центробанка.

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