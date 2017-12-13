ЦБ Грузии повысил ставку рефинансирования

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Грузии повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25% с прежних 7% годовых на фоне ускорения годовой инфляции.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инфляция в Грузии в ноябре текущего года составила 1,1% в месячном исчислении после инфляции в 0,8% в октябре. В годовом выражении инфляция ускорилась в ноябре до 6,9% с 0,2% годом ранее и с 6,4% в октябре текущего года.

После решения регулятора курс доллара в Грузии упал на 1,6%, до 2,62 лари. На прошлой неделе доллар был равен 2,71 лари.

Следующее заседание комитета Нацбанка по монетарной политике состоится 31 января 2018 года.