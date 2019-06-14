Центробанк России снизил учетную ставку

Банк России впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, это следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились", - отмечает регулятор.

ЦБ допускает еще одно снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний и переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) до середины 2020 года. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", - говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в сообщении.

В Центробанке отметили, что снижение ключевой ставки и доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем. "С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России денежно-кредитные условия несколько смягчились. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Доходности ОФЗ и депозитные ставки снизились. Потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан. При этом принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем", - полагает регулятор.