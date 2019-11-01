​ЦБ Азербайджана предлагает отменить НДС на электронную торговлю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с Министерством налогов о негативном влиянии НДС на электронную коммерцию.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал первый заместитель председателя ЦБА Алим Гулиев.

"У нас есть предложения. Развитие безналичного общества, модернизация налогового администрирования с целью устранения теневой экономики являются очень важными вопросами. В последние годы министерство осуществляет ряд реформ в этой области. Вопрос о том, что НДС препятствует электронной коммерции, постоянно стоит на повестке дня. Этот вопрос будет рассмотрен на следующих этапах, планируется предпринять соответствующие шаги", - сказал он.