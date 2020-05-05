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ЦБ Азербайджана обнародовал рекомендации для страхового сектора

​ЦБ Азербайджана обнародовал рекомендации для страхового сектора

© Report.az

Снижение физического контакта между клиентами и сотрудниками страховых компаний в соответствии с правилами изоляции в условиях особого карантинного режима создало определенные трудности в оказании страховых услуг.

Об этом Report сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

С учетом этого, в целях обеспечения удовлетворенности клиентов, а также сохранения финансовой устойчивости страховых компаний Центральным банком даны страны даны рекомендации руководителям по проведению мероприятий в нижеследующем направлении:

1. Прием заявлений страхователей по электронной почте и в электронной форме (включая видео-и фотокадры о событиях);

2. Предоставление отсрочки выплат по договорам добровольного страхования до 30 сентября 2020 года страхователям, пострадавшим от введения особого карантинного режима;

3. Принятие необходимых управленческих и технологических мер для полной адаптации бизнес-процессов страховщиков к новым операционным условиям в связи с пандемией;

4. Обеспечение заключения договоров добровольного страхования в электронной форме (с учетом требований Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, Закона "О страховой деятельности" и правовых актов, связанных с защитой данных);

5. Раскрытие страховщиками на своих интернет-страницах информации о режиме работы в карантинном периоде и соответствующей процедуры, связанной с регулированием убытков;

6. Помимо круглосуточной работы горячей линии, обеспечить прием страхователей страховщиками посредством видеозвонков;

7. В целях сохранения и усиления позиций капитала страховщиков отсрочка выплаты дивидендов по итогам 2019 года до 30 сентября 2020 года и невыплата промежуточных дивидендов по итогам 2020 года.

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