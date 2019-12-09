​ЦБ Азербайджана может снизить учетную ставку

Центробанк Азербайджана (ЦБА) может в очередной раз снизить учетную ставку на заседании 13 декабря.

Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

По информации, текущие экономические показатели позволяют внести изменения в параметры учетной ставки: "Известны показатели импортно-экспортных операций за 10 месяцев, цифры платежного баланса и многие другие факторы, влияющие на учетную ставку. Думаю, все это создает условия для снижения ставки".

Согласно статистике Госкомтаможни, в январе-октябре этого года товарооборот Азербайджана с зарубежными странами составил 28,276 млрд долларов. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате сформировано положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 5,366 млрд долларов.

ЦБА снизил учетную ставку с 8% до 7,75% 25 октября. Верхний предел процентного коридора установлен на уровне 9,5%, нижний предел - 6% (±1,75% симметричный диапазон).