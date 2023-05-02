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ЦБ Азербайджана приступает к публикации индексов Azerbaijan Interbank Rate

ЦБ Азербайджана приступает к публикации индексов Azerbaijan Interbank Rate Центральный банк Азербайджана приступает к ежедневной публикации на своей интернет-странице индексов AZIR (Azerbaijan Interbank rate), отражающих средневзвешенную процентную ставку по операциям в национальной валюте между банками на необеспеченном рынке.
Финансы
2 мая 2023 г. 15:37
ЦБ Азербайджана приступает к публикации индексов Azerbaijan Interbank Rate

Центральный банк Азербайджана приступает к ежедневной публикации на своей интернет-странице индексов AZIR (Azerbaijan Interbank rate), отражающих средневзвешенную процентную ставку по операциям в национальной валюте между банками на необеспеченном рынке.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, индексы рассчитываются на основе "Порядка расчета и обнародования индексов по бенчмарковой ставке (AZIR - Azerbaijan Interbank Rate) на необеспеченном межбанковском денежном рынке", утвержденного Советом директоров организации. При расчете индексов используются сделки, заключенные в национальной валюте между коммерческими банками страны, действующими на торговой платформе Bloomberg. Помимо процентных индексов, на интернет-странице ЦБА будут указаны суммы и количество сделок, отвечающих соответствующим требованиям.

ЦБА используют индексы AZIR в качестве одного из показателей для измерения эффективности в достижении целей денежной политики. Участники рынка могут использовать индекс AZIR в качестве базовой процентной ставки при заключении различных сделок на финансовом рынке.

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Версия на азербайджанском языке "Azerbaijan Interbank Rate" indeksləri açıqlanacaq

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