ЦБ Азербайджана предупредил "черновалютчиков"

Осуществление деятельности по обмену валют без наличия соответствующей лицензии противоречит требованиям законодательства

В ответ на ошибочное мнение, распространившееся в обществе относительно функционировании в стране "черного рынка" по продаже валют, заявляем, что Центральный банк Азербайджанской Республики осуществляет надзор над банками и пунктами обмена валют, имеющими в соответствии с законодательством лицензию на осуществление валютообменной деятельности.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Осуществление деятельности по обмену валют без наличия соответствующей лицензии противоречит требованиям законодательства, и предотвращение подобной деятельности обеспечивается уполномоченными органами, заявили в ЦБА.