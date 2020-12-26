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ЦБ Азербайджана предупредил "черновалютчиков"

ЦБ Азербайджана предупредил "черновалютчиков" Осуществление деятельности по обмену валют без наличия соответствующей лицензии противоречит требованиям законодательства
Финансы
26 декабря 2020 г. 12:00
ЦБ Азербайджана предупредил черновалютчиков

В ответ на ошибочное мнение, распространившееся в обществе относительно функционировании в стране "черного рынка" по продаже валют, заявляем, что Центральный банк Азербайджанской Республики осуществляет надзор над банками и пунктами обмена валют, имеющими в соответствии с законодательством лицензию на осуществление валютообменной деятельности.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Осуществление деятельности по обмену валют без наличия соответствующей лицензии противоречит требованиям законодательства, и предотвращение подобной деятельности обеспечивается уполномоченными органами, заявили в ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank “qara bazar”da valyuta mübadiləsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

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